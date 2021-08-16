Кабулов заявил, что Россия не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия не видит угроз со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ) для государств Центральной Азии. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала.

"Прямой угрозы нашим союзникам в Центральной Азии мы не видим. Нет ни одного факта, говорящего об обратном", - сказал он.

Кабулов подчеркнул, что Россия заранее подготовила почву и установила контакты с движением "Талибан". "Мы давно уже установили связи, контакты с движением талибов <...>. То, что мы загодя подготовили почву для разговора с новой властью в Афганистане, это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации", - отметил дипломат.

"Мы давно обговаривали с талибами перспективу дальнейшего развития событий после их захвата власти в стране, и они неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000 года, - обратил внимание Кабулов. - Но это не означает, что мы должны расслабляться. Когда идет тотальная смена режима, всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников".