Посол России заявил об отсутствии оснований для сокращения персонала дипмиссии в Кабуле

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов считает, что нет оснований для сокращения штата российского посольства в Кабуле.

"Мы работаем в штатном режиме, абсолютно спокойно. Все нормально. Нет оснований, нет причин", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о необходимости сократить персонал посольства в Кабуле.

По словам дипломата, ответственность за охрану российского представительства взяли на себя представители движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы с ними сегодня познакомились, произошла очень хорошая четкая цивилизованная передача постов охраны от сотрудников афганских Национальных сил безопасности", - рассказал Жирнов.

Посол отметил, что неразбериха в Кабуле наступила после того, как президент страны Ашраф Гани покинул страну. "Было безвластие <...> Многие решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы пограбить магазины, друг друга, семьи других", - описал ситуацию Жирнов.