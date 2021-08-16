Кабулов: талибы более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) давно показали себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он.

Кабулов также отметил, что талибы соблюдают договоренности, связанные с безопасностью посольства РФ в Кабуле и государств Центральной Азии. "Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности", - указал он.

"Это обнадеживающий сигнал. Но мы - люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - добавил дипломат.

Кабулов сообщил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников.

"Мы, в принципе, готовы к разным поворотам событий, но исходим из более благоприятного для Российской Федерации и ее союзников", - сказал он.

По словам Кабулова, формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане остается востребованным.

"Россия, США, Китай, Пакистан и Иран - ключевые державы для афганского урегулирования. Этот формат [расширенной "тройки"] остается востребованным", - сказал он.

Мнение стран ЕС

По словам Кабулова, Россия не ориентируется на мнение стран ЕС, вырабатывая свою позицию по ситуации в Афганистане.

"Особая черта [стран ЕС] - совершать ошибки внешнеполитические. Они уже одну совершили, за которую расплачивается афганский народ. Поэтому они нам, что называется, не указ и не пример", - сказал он.

Москва будет солидно и обоснованно анализировать происходящее в Афганистане и делать собственные выводы, отметил дипломат. "Пока что, с моей точки зрения, наиболее сильными игроками, которые могут помочь Афганистану не скатываться в хаос или, не дай Бог, очередной виток гражданской войны - это Россия, США, Китай, Пакистан и Иран", - добавил он.