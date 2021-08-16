Кабулов: позорно бежавший президент Гани заслуживает привлечения к суду афганским народом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны "самым позорным образом" и заслуживает привлечения к суду афганским народом. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу " Звезда ", опубликованном на сайте вещателя.

"[Гани] не покинул Афганистан, а бежал. И бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле. Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности", - сказал Кабулов.

Ранее Гани заявил, что в связи со сложившейся ситуацией сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул Афганистан, когда боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.