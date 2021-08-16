Кадыров призвал союзников России укреплять границы в связи с событиями в Афганистане

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Союзники России в связи с событиями в Афганистане должны укреплять свои границы и "готовиться к худшему", заявил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. <...> Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас", - сказал Кадыров в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

По его словам, движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) было американским проектом, как лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен. "Бен Ладен был придуман против Советского Союза, так что наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку", - подчеркнул глава Чечни.

Боевики движения "Талибан" в воскресенье вошли в Кабул, а позднее заявили, что установили контроль над всеми районами города. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.