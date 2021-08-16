Захарова: США не хотят нести ответственность за свои геополитические эксперименты

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Американское руководство на протяжении десятилетий снимает с себя ответственность за свои геополитические эксперименты в Афганистане. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

В контексте обострившегося афганского вопроса и захвата власти в исламской республике представителями "Талибана" (запрещено в РФ) после объявленного 14 апреля президентом США Джо Байденом вывода американских войск дипломат напомнила, как 40-й президент США Рональд Рейган обращался к афганцам на исходе 1983, 1984 и 1985 годов. "Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к "борцам за свободу" в Афганистане", - подчеркнула Захарова.

В выдержках из обращений 40-го главы Белого дома говорится, что моджахеды "представляют собой движение коренного населения", которое призвано "бросить вызов иностранной военной силе, угрожающей их религии и самому их образу жизни", что американцы "приветствуют их великолепное мужество" и следят за действиями Советского Союза в этой республике. "В некотором смысле битва за Афганистан переместилась с гор самого Афганистана на более широкое поле мирового общественного мнения, - приводятся слова президента. - Получается, что Советы продлевают войну и скрывают новости о ежедневных зверствах, которые они совершают. Они ждут, чтобы внимание мира ускользнуло от нас, чтобы утихло наше возмущение. Они верят, что поддержка, которую свободный мир оказывал борцам за свободу, уменьшится".

"Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - резюмировала Захарова.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.