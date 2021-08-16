Кабулов рассказал, при каких условия талибы могут быть исключены из списка террористов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Исключение движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций возможно только после соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется. Только сначала резолюция Совета Безопасности, которая примет такое решение, а дальше уже технический момент", - сказал он.

По словам Кабулова, международное сообщество будет внимательно следить за поведением талибов в Афганистане и, если они не будут нарушать фундаментальные принципы соблюдения прав человека, то исключение их из списка террористических организаций будет зависеть от Совета Безопасности ООН. "И, если Россия поддержит такое решение, тогда и процедура будет технически включена", - добавил он.

При этом спецпредставитель президента РФ напомнил, что талибы оказались среди террористических организаций "совершенно заслуженно", поскольку была принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН и в соответствии с Уставом организации руководство России приняло решение и ввело национальные санкции против этого движения. "Это говорит лишний раз о приверженности РФ международном праву и Уставу ООН", - отметил дипломат.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.