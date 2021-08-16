Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для обеспечения безопасности российского диппредставительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в документе.

В МИД РФ заявили, что Москва фиксирует общую стабилизацию обстановки в Кабуле и призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать мирному урегулированию ситуации в республике.

"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - указали в министерстве.