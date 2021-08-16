И.о. главы ульяновского правительства Александр Смекалин ушел в отставку

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Смекалин возглавлял правительство Ульяновской области с 1 декабря 2016 года. С 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правительства региона.

"К сожалению, свой пост оставляет исполняющий обязанности председателя правительства Александр Александрович Смекалин. Он получил интересное предложение и будет работать на федеральном уровне", - сказал Русских, не уточнив, на какую должность переходит Смекалин.

Сам Смекалин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что останется работать в системе государственного управления, не пояснив, в каком ведомстве будет трудиться. "По поводу будущего места работы пока могу сказать только одно: остаюсь в системе государственного управления и продолжу трудиться на благо интересов наших граждан", - отметил он.

Врио губернатора выразил надежду на то, что Смекалин продолжит отстаивать интересы области на федеральном уровне. "Конечно, с одной стороны всегда немного грустно, когда уходят профессиональные управленцы, но, с другой стороны, у Ульяновской области появится еще один защитник интересов на федеральном уровне. Александр Александрович, я искренне надеюсь, что вы не забудете нас, не забудете свою малую родину, и на новом месте продолжите нам помогать", - добавил он.

Русских назначил и. о. председателя правительства Андрея Тюрина, который ранее был первым заместителем главы правительства области. Он также уточнил, что координировать работу правительства продолжит заместитель губернатора Игорь Эдель.