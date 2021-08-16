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Отставки и назначения

И.о. главы ульяновского правительства Александр Смекалин ушел в отставку

Смекалин оставил свой пост в связи с переходом на другую работу

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Смекалин возглавлял правительство Ульяновской области с 1 декабря 2016 года. С 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правительства региона.

"К сожалению, свой пост оставляет исполняющий обязанности председателя правительства Александр Александрович Смекалин. Он получил интересное предложение и будет работать на федеральном уровне", - сказал Русских, не уточнив, на какую должность переходит Смекалин.

Сам Смекалин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что останется работать в системе государственного управления, не пояснив, в каком ведомстве будет трудиться. "По поводу будущего места работы пока могу сказать только одно: остаюсь в системе государственного управления и продолжу трудиться на благо интересов наших граждан", - отметил он.

Врио губернатора выразил надежду на то, что Смекалин продолжит отстаивать интересы области на федеральном уровне. "Конечно, с одной стороны всегда немного грустно, когда уходят профессиональные управленцы, но, с другой стороны, у Ульяновской области появится еще один защитник интересов на федеральном уровне. Александр Александрович, я искренне надеюсь, что вы не забудете нас, не забудете свою малую родину, и на новом месте продолжите нам помогать", - добавил он.

Русских назначил и. о. председателя правительства Андрея Тюрина, который ранее был первым заместителем главы правительства области. Он также уточнил, что координировать работу правительства продолжит заместитель губернатора Игорь Эдель.

Теги
РоссияОтставки и назначенияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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