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Смена власти в Афганистане
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Лавров по телефону обсудил с главой МИД КНР ситуацию в Афганистане

Министры также обсудили график предстоящих контактов и борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в телефонном разговоре с главой МИД КНР Ван И обсудил ситуацию в Афганистане и ее влияние на положение дел в регионе.

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"Состоялся обмен мнениями о наращивании внешнеполитической координации, в том числе в ООН, а также в связи с последними событиями в Афганистане и их влиянием на ситуацию в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Сообщается, что министры также обсудили график предстоящих контактов и борьбу с коронавирусом. Главы внешнеполитических ведомств отметили важность двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"В связи с приближающейся годовщиной окончания Второй мировой войны особое внимание уделено вопросам усиления координации в противодействии попыткам фальсифицировать ее историю и пересмотреть итоги. Министры условились о проведении совместных мероприятий, посвященных борьбе народов двух стран против нацистов и милитаристов", - добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияКитайВан ИСмена власти в Афганистане
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