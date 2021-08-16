Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Указ главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы региональные и иные антикоррупционные программы.

Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.