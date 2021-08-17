Путин поручил выработать предложения по привлечению к ответственности врио глав регионов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре РФ подготовить предложения по порядку привлечения к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

"Правительству РФ подготовить с участием Генеральной прокуратуры РФ и до 1 августа 2022 года представить предложения по порядку привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов временно исполняющего обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ", - говорится в документе.

В указе также отмечается необходимость временно ограничивать права лиц занимать отдельные должности, если до этого они были уволены с государственной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов. "(Подготовить предложения) по установлению временного ограничения права лица, полномочия которого были досрочно прекращены и которое было уволено с государственной (муниципальной) службы или с работы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, назначаться на государственные (муниципальные) должности, поступать на государственную (муниципальную) службу, занимать отдельные должности в организациях, учредителями или контролирующими лицами которых являются РФ, субъект РФ, муниципальное образование, а также в российских организациях, деятельность которых контролируется государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями", - отмечается в указе.