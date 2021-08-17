Списки шести партий зарегистрировали на выборах в парламент Алтайского края

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Избирком Алтайского края зарегистрировал списки кандидатов шести политических партий для участия в выборах нового созыва Алтайского краевого законодательного собрания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе крайизбиркома во вторник.

"У нас завершились все процедуры по регистрации списков и кандидатов для участия в выборах в Алтайское краевое законодательное собрание. Накануне избирком зарегистрировал новый, шестой краевой список политической партии "Коммунисты России" в количестве 104 человек. Таким образом зарегистрированы краевые списки шести избирательных объединений. Общее число зарегистрированных кандидатов по краевым спискам - 697, общее число зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам у нас 157", - сказали в пресс-службе.

Избирком зарегистрировал списки партий "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России".

"Не прошли регистрацию краевые списки партий "Новые люди", "Партия пенсионеров", кандидаты "Партии за справедливость". Основаниями для отказа в регистрации краевого списка кандидатов стало выявление пяти и более процентов недостоверных или недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, а также недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации краевого списка кандидатов", - подчеркнули в пресс-службе.

На сессии регионального парламента, прошедшей в Алтайском крае 18 июня, алтайские депутаты дали начало кампании по избранию нового созыва Алтайского краевого законодательного собрания. Парламентарии назначили дату выборов на 19 сентября 2021 года. 7 августа в крае завершен срок предоставления документов на выборы в региональный парламент. Всего были выдвинуты более 1,1 тыс. кандидатов.

Алтайское краевое законодательное собрание состоит из 68 депутатов, избираемых на пять лет. 34 из них избираются по одномандатным избирательным округам, и 34 - по партийным спискам. Предыдущий состав был избран в 2016 году. В настоящий момент фракция "Единой России" имеет 43 депутата, ЛДПР - девять, КПРФ - восемь, "Справедливая Россия" - шесть. Два депутатских мандата вакантны.