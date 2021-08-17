Посол РФ посетил поселок Ерасх вблизи армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Армении сообщило, что глава дипломатического представительства Сергей Копыркин посетил поселок Ерасх на армяно-азербайджанской границе, где периодически фиксируются инциденты между военными Армении и Азербайджана, и встретился с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России.

"Очередным пунктом в графике отпускных поездок по Армении посла РФ Копыркина стал Араратский марз (область), где дипломат с семьей посетил место археологических раскопок в Покр Веди. В ходе поездки он также побывал на отдельных участках армянской границы, в т. ч. в населенном пункте Ерасх, где встретился с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России в Армении", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

В посольстве добавили, что на одной из застав дипломат вместе с семьей возложил цветы к бюсту пограничника А. П. Корякова, погибшего при исполнении служебного долга в бою с проникшими с территории Турции диверсантами в 1948 году.

Последний инцидент на участке Ерасх на границе с Нахичеванью произошел 16 августа. Тогда Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий погиб в результате выстрела снайпера азербайджанских вооруженных сил. Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.