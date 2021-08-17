Захарова предложила оценить выполнение целей США и НАТО в Афганистане

"Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что по решению Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года были созданы Международные силы содействия безопасности (МССБ). "В резолюции СБ ООН 1386 четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем, чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности", - указала Захарова.

Как отметила дипломат, в октябре 2003 года СБ ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. "Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной", - рассказала она.

"Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", - резюмировала Захарова.

15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.