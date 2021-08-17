Косачев заявил, что Афганистану надо помочь без вмешательства во внутренние дела

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новая гражданская война может начаться в Афганистане вне зависимости от характера будущего режима, жителям страны необходимо помочь, но вмешиваться извне во "внутриафганские передряги" не стоит. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вне зависимости от характера будущего режима (который, впрочем, легко предсказуем с учетом опыта 1996-2001 годов) афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве. Вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учетом печального опыта британской, советской и американской империй я бы никому не советовал", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Но при этом, по его словам, помогать жителям Афганистана "надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова".

Кроме того, сенатор считает необходимым объяснять "правила поведения" в регионе "силами местных игроков". "По ощущению (и по первым действиям талибов, стремящихся демонстрировать "цивилизованность"), это может быть услышано в отличие от призывов издалека", - полагает он.

Сенатор отметил, что власть в Афганистане захватили "не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные" силы. "Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира", - добавил Косачев.

Талибы (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.