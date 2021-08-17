Жириновский призвал организовать эвакуацию афганцев в страны, готовые их принять

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Совет Безопасности ООН должен предложить афганским властям разрешить эвакуацию из страны граждан, которые хотят ее покинуть, при этом квоты на прием беженцев нужно разделить между странами, готовыми их принять.

"Для решения афганской проблемы необходимо через Совет Безопасности ООН обратиться к афганскому правительству с просьбой не препятствовать выезду всех афганцев, которые желают покинуть страну, организовать их эвакуацию на самолетах и разделить квоту на прием афганских беженцев среди стран, которые готовы их принять", - написал политик во вторник в своем Telegram-канале.

Жириновский заметил, что в таком случае афганцы "получат возможность спокойно жить в тех странах, где они фактически и так давно уже живут - в основном это Евросоюз".

Лидер ЛДПР при этом выразил уверенность в том, что США постепенно "уйдут из всех стран", а к 2030-му году превратятся "в новую Канаду или Австралию, и на планете станет тихо".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.