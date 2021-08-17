Суд в Алтайском крае отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от "Яблока"

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Алтайский краевой суд в Барнауле удовлетворил иск руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" регионального парламента Александра Молотова об отмене решения о регистрации в качестве кандидата общественника, выдвиженца от партии "Яблоко" на выборах в Госдуму по барнаульскому избирательному округу № 39 Виктора Рау, сообщили ТАСС в пресс-службе крайизбиркома во вторник.

"Краевым судом принято решение об отмене решения окружной комиссии о регистрации кандидата Рау. Есть пять дней на обжалование, пока оно не вступило в законную силу. Решение об отмене принято по причине отсутствия у кандидата пассивного избирательного права, поскольку он причастен к деятельности запрещенной организации", - сказали в пресс-службе, не уточнив о какой именно организации идет речь.

В свою очередь, истец в своем Telegram-канале пояснил, что подал в суд на своего соперника на основании внесения изменений в избирательное законодательство, согласно которым в пассивном избирательном праве на определенный срок ограничиваются лица, причастные к деятельности организаций и движений, признанных в судебном порядке экстремистскими.

"Вступившим в законную силу решением Мосгорсуда движение "Штабы Навального" (запрещено в РФ) признано экстремистским. Виктор Рау является активным сторонником данного движения, что подтверждается несколькими судебными решениями, на основании которых он привлекался к административной ответственности за организацию и участие в незаконных публичных мероприятиях, проводимых "Штабами Навального". В связи с этим считаю, что Виктор Рау в настоящее время не имеет пассивного избирательного права, а значит решение избирательной комиссии о регистрации Рау в качестве кандидата в депутаты Госдумы является незаконным и подлежит отмене", - написал Молотов.

По округу № 39 в Госдуму, кроме Молотова и Рау, баллотируются Алексей Скосырский (ЛДПР), Даниил Бессарабов ("Единая Россия"), Виталий Зырянов ("Коммунисты России"), Валентин Бороздин (Партия пенсионеров за социальную справедливость), Андрей Кривов (КПРФ), Надежда Зяблицева ("Новые люди").

Всего на территории четырех одномандатных избирательных округов в Алтайском крае представили для выдвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму 10 избирательных объединений. Все 35 кандидатов, выдвинутые политическими партиями, представили в Избирательную комиссию Алтайского края необходимые документы для регистрации, 28 из них уже зарегистрированы. По Барнаульскому одномандатному избирательному округу № 39 и Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40 процедуру регистрации прошли по восемь кандидатов, по Бийскому одномандатному избирательному округу № 41 и Славгородскому одномандатному избирательному округу № 42 зарегистрированы по шесть кандидатов.