Лавров: США навяжут итоги "Саммита за демократию" как истину в последней инстанции

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты предъявят итоги "Саммита за демократию", который Вашингтон планирует провести 9-10 декабря в виртуальном формате, как руководство к действию для других стран. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"В конце года американские коллеги объявили проведение саммита демократий. Они сами будут определять круг приглашенных, то бишь степень демократизации того или иного государства, и сами будут определять повестку дня. Потом, у меня нет сомнений, все будет предъявлено как истина в последней инстанции, и все остальные отстающие страны, которые не могу называться развитыми демократиями, должны будут воспринимать это как руководство к действию", - сказал он.

"Вместо того чтобы в рамках ООН, где представлены все точки зрения, решать все вопросы, наши западные коллеги выдумывают площадки, которые вынесены за рамки Организации Объединенных Наций", - добавил Лавров.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.