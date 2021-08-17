Лавров: затягивание Западом регистрации вакцин от ковида из РФ политически обусловлено

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин от коронавируса на Западе.

"Здесь, конечно, не обходится без политики", - сказал он, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Насчет "Спутника V" Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдет процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения", - добавил министр.

Решение по въезду россиян

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что после взаимного признания сертификатов вакцинации с ЕС решение о въезде россиян будут принимать его отдельные страны-члены.

"Хочу подчеркнуть, что, когда мы договоримся с европейскими коллегами о взаимном признании сертификатов, практическое решение, которое позволит гражданам приехать в ту или иную страну, принимает не Брюссель, а правительство этой соответствующей страны", - сказал он.

Лавров рассчитывает, что подходы Евросоюза к решению вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации будут прагматичными.

"Я упомянул целый ряд примеров предвзятости Евросоюза по отношению сотрудничества с нами, но последняя инициатива о взаимном признании сертификатов о вакцинации позволяет надеяться, что здесь мы пойдем прагматичным путем и здравый смысл будет главным критерием, мерилом принятия соответствующих решений", - сказал он.

Ранее министр заявил, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации, и европейцы демонстрируют политическую волю к решению этого вопроса.