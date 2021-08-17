Лавров заявил, что попытки сорвать проект "Северный поток - 2" обречены на провал

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Попытки западных стран подорвать проект "Северный поток - 2" еще будут, но все они обречены на провал, так как он уже реализован "практически до последней мили". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что компании, которые реализуют проект, "построили его практически уже до последней мили".

Как отметил глава МИД РФ, Еврокомиссия, несмотря на официальное мнение юристов этой организации, задним числом распространила на "Северный поток - 2" действие третьего энергетического пакета Евросоюза. "Еще раз повторю, за нами не просто решения двух стран, России и Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", - заключил министр.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года.