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Лавров призвал отбросить иллюзию, что Евросоюз - это идеал демократии

При этом, по словам главы МИД РФ, российская сторона сохраняет "естественный, нормальный интерес к тому, чтобы ладить с соседями, торговать с ними, обмениваться опытом, ездить в гости, дружить"

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отбросить иллюзорное представление, что Евросоюз - это идеал демократического устройства.

"Пора отбросить иллюзию, которая пока еще у многих остается, что Евросоюз - это идеал демократии и старший товарищ, которого все должны слушаться. Такого давно уже нет", - указал глава дипведомства во вторник, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

При этом, по словам министра, российская сторона сохраняет "естественный, нормальный интерес к тому, чтобы ладить с соседями, торговать с ними, обмениваться опытом, ездить в гости, дружить". В этой связи Лавров назвал Калининградскую область "примером деполитизированных гуманитарных связей".

"Если бы этими принципами, на которых основываются проекты приграничного сотрудничества, можно было бы руководствоваться и при рассмотрении более глобальных вопросов в наших отношениях с Евросоюзом, от этого выиграли бы все", - резюмировал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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