Лавров назвал ошибкой попытку США навязать в Афганистане демократию

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. США игнорировали традиции и особенности Афганистана в попытках навязать этой стране демократию и свои ценности, и это была их основная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились, <…> как контрпродуктивно пытаться навязать ей [этой стране] некие иные формы государственного управления, - сказал министр, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. - Вот американцы попытались сделать там то, что они называли демократией".

"В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, это наивно, - подчеркнул Лавров. - И это опять попытка все свои ценности так называемые навязать всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны". "Вот здесь, я считаю, была главная ошибка", - резюмировал он.

Лавров заявил, что Россия призывает к диалогу всех этнополитических сил в Афганистане.

Лавров назвал позитивным сигналом заявление талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) о готовности обсуждать правительство с участием других политических сил Афганистана.