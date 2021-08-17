Грушко заявил, что Москва ответит на высылку дипломата России из Северной Македонии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия намерена ответить на высылку дипломата из Северной Македонии, основываясь на принципе взаимности. Об этом во вторник заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции Москвы на высылку дипломата.

Ранее северомакедонский информационный портал "360" сообщил со ссылкой на МИД Северной Македонии, что власти страны заявили о высылке дипломата РФ.