Лавров: РФ заинтересована в возобновлении Польшей безвизовых поездок для калининградцев

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Россия была бы заинтересована в возобновлении действия соглашения о безвизовых приграничных обменах между Калининградской областью и соседними воеводствами Польши, которое Варшава приостановила в одностороннем порядке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"У нас такие безвизовые приграничные обмены были и с Польшей, как вы знаете. <...> Но потом в русле западных так называемых санкций в одностороннем порядке [в Варшаве] прекратили действие этого соглашения. Мы говорили сегодня с губернатором [Калининградской области Антоном Алихановым], и я считаю, что наши польские коллеги должны еще раз посмотреть на свое решение. Мы бы были заинтересованы в том, чтобы они возобновили действие того соглашения. А параллельно было бы правильно, чтобы ваши литовские соседи тоже согласились на такую договоренность", - сказал министр.

Он подчеркнул, что от таких действий выиграли бы все жители этого региона Европы.

Режим местного приграничного передвижения (МПП) между Польшей и Калининградской областью приостановлен с 4 июля 2016 года.

В 2012 году между правительствами РФ и Польши было подписано соглашение о принципах МПП, оно предполагало упрощенный порядок пересечения польско-российской границы. Жители Калининградской области и приграничных с РФ территорий Польши могли пересечь границу, имея при себе загранпаспорт и карточку-разрешение на право находиться в Польше до 30 дней за одну поездку и до 90 дней за полгода. С российской стороны под действие соглашения подпадала вся Калининградская область, со стороны Польши - Варминско-Мазурское и Поморское воеводства.