Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Россия пока не спешит признавать власть движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", - сказал он.

По словам Лаврова, ситуация в Кабуле достаточно спокойная, члены движения "Талибан" в целом эффективно обеспечивают там правопорядок.

"Также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров рассчитывает, что разговор талибов с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивного правительства.

По словам Лаврова, Россия отмечает позитивные сигналы от движения "Талибан" в том, что касается дальнейшего развития Афганистана.

"Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек, и в целом с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента [Ашрафа] Гани", - сказал он.