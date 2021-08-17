Глава комиссии СФ заявил, что встреча с дипломатами стран ОБСЕ прошла на высоком уровне

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. 48 представителей стран ОБСЕ пришли на встречу с членами временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенаторы предупредили дипломатов о недопустимости вмешательства в избирательную кампанию и разъяснили нормы российского законодательства. Об этом журналистам сообщил во вторник глава комиссии Андрей Климов.

"У нас 48 государств - членов ОБСЕ присутствовали на встрече. Это очень серьезная явка. Несколько стран отказались, хотя двери были открыты для всех. От некоторых стран были по два дипломатических представителя. Было много послов, временные поверенные были, советники, посланники. Уровень был очень высокий", - сказал сенатор по итогам встречи, которая прошла на площадке МИД РФ. Климов назвал ее уникальным событием, которого не было ни в советское время, ни в современной России.

"Ту мысль, которую мы доносили, мне кажется, все присутствующие поняли. И мы просили транслировать ее в их государствах, что по российскому закону никакое вмешательство извне в наши выборы недопустимо", - подчеркнул Климов. Он добавил, что исключение сделано лишь дня международных наблюдателей, которые могут следить за выборами в соответствии с российским законодательством, "а не с чьими-то там выдумками". "Подводить итоги выборов, оценивать их качество и утверждать результаты должны Центральная избирательная комиссия [РФ] и суд. Это было четко заявлено", - сказал сенатор, отметив, что "никаких возражений на этот счет не было и не могло быть".

Глава комиссии СФ также рассказал, что получал от иностранных дипломатов в письменном виде рекомендации, что и как делать, принимая российские законы. "Мы объяснили, что это грубое нарушение суверенитета РФ, и по нашей конституции мы не обязаны обсуждать с дипломатами, какие законы нам принимать, как они должны выглядеть. Но объяснить суть законов мы, конечно же, можем. И [мы] это сделали во время большого брифинга [с дипломатами], который продолжался полтора часа", - сказал он.

Климов отметил, что для него стало неожиданностью, что все выступавшие дипломаты, включая представителей высокого уровня из стран НАТО, откуда зачастую звучит критика в адрес России, благодарили комиссию и МИД "за возможность проведения такой уникальной встречи".

По словам сенатора, на встрече обсуждалось и решение ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в РФ из-за введенных властями России ограничений числа наблюдателей. "Дипломат одной из стран по бумажке зачитал некую позицию, но ему разъяснили и я, и коллега [член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь] Борисов, что эта история с якобы правом БДИПЧ ОБСЕ самому определять, сколько у нас наблюдателей должно быть, не имеет правовых оснований, и источники, на которые они ссылаются, не являются обязательными для РФ, как и для любой суверенной страны", - указал парламентарий.

О законах и работе дипломатов

По его словам, один из вопросов на встрече касался того, какие новые законы комиссия СФ собирается предлагать в рамках своей работы. На это, по утверждению Климова, был дан ответ, что на данный момент законодательная база РФ достаточна. Сенатор подчеркнул, что это позиция и сенаторов, и депутатов, и Генпрокуратуры РФ, и ЦИК. "Но это не значит, что мы на этом заканчиваем работу. Дело в том, что наши оппоненты не сидят на месте, они выдумывают все новые форматы работы с гражданами России, которые, по существу, являются вмешательством в наши суверенные дела. Поэтому, к сожалению, у нас много дел", - добавил политик.

Также он подчеркнул, что рассказал на встрече о имеющихся у комиссии фактах, "когда дипломаты, находящиеся в России с соответствующими миссиями, занимаются не только мягкой дипломатической работой". "У нас есть факты на этот счет очень серьезные. И несколько фактов по поводу прошлых выборов мы давали. Если сочтем необходимым, то и по этим выборам либо в отчете мониторинговой группы, либо в ежегодном докладе об этом сообщим", - заключил Климов.