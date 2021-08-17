Слуцкий: заявление комитетов Европарламента по Афганистану не выдерживает критики

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию о необходимости выстраивания новой стратегии ЕС по Афганистану из-за возможного заполнения образовавшегося там политического вакуума Россией и Китаем не выдерживает критики. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Позиция, которая, мягко говоря, не выдерживает критики. В ситуации, когда напряженность в регионе резко возросла (причем не без участия сил коллективного Запада), в Европарламенте продолжают с маниакальной одержимостью искать во всем гипотетическую угрозу со стороны России", - отметил депутат.

Слуцкий указал на то, что "вакуум в Афганистане стремительно заполняет группировка, с которой коалиция войск НАТО во главе с США якобы сражалась 20 лет". Он также обратил внимание на то, что президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации в Афганистане в понедельник, напротив, заявил, что "Россия и Китай хотели бы, чтобы Америка продолжала попытки стабилизировать Афганистан, тратя на это миллионы своих долларов". "Похоже, Вашингтон и Брюссель не успели договориться, в чем именно в этой ситуации надо обвинить Россию", - констатировал Слуцкий.

"Тем временем очаг нестабильности назревает в непосредственной близости к российским границам. Москва, естественно, будет придерживаться всех своих обязательств в рамках СНГ и ОДКБ. Но сегодня как никогда востребована совместная работа по недопущению нового регионального кризиса. Очень хочется надеяться, что до наших так называемых партнеров это тоже дойдет!" - заключил глава комитета Госдумы.

Как говорится в заявлении глав комитетов Европарламента, "ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум". Байден в понедельник в свою очередь выступил с утверждением о том, что "истинные стратегические соперники" США Китай и Россия "ничего бы не хотели больше, чем новые вливания" миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики запрещенного в РФ движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.