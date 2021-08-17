Калининград рассчитывает на поддержку программы приграничного сотрудничества до 2027 года

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают на поддержку федеральных властей в продолжении программы приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей до 2027 года и начали работу по подбору мероприятий для нее. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор области Антон Алиханов.

"Мы сейчас уже работаем над подбором новых мероприятий в программу [приграничного сотрудничества] до 2027 года, и [министр иностранных дел РФ] Сергей Викторович [Лавров] сегодня заверил нас, что со стороны МИДа, со стороны правительства РФ будет поддержана эта инициатива, и мы будем продолжать эти программы и в дальнейшем. В основном, конечно, сейчас мы планируем концентрировать усилия на экологических проектах и проектах культурных, которые будут развивать в том числе совместный интерес, может быть, к туризму, к культуре", - сказал Алиханов.

В настоящее время Калининградская область реализует программы приграничного сотрудничества Россия - Польша, Россия - Литва. Бюджет программы Россия - Литва - €27,2 млн, в том числе €15,68 млн - средства Евросоюза и €8,5 млн - средства Российской Федерации. В программу включены 38 проектов. Срок их реализации продлен до 2023 года. В настоящее время успешно реализуются 24 проекта, одобренные в рамках первого и второго наборов проектных заявок, осуществляется процесс заключения контрактов по проектам третьего набора, одобренным к финансированию в ноябре 2020 года. К настоящему моменту заключены грант-контракты по семи из таких проектов. До конца 2021 года будет завершена реализация еще 11 проектов.

Бюджет программы Россия - Польша на 2014-2020 годы - €62,298 млн, в том числе финансовый вклад Европейского Фонда регионального развития - €20,65 млн, €Европейского инструмента соседства - 20,993 млн, Российской Федерации - €20,65 млн. Срок реализации программы продлен до 2023 года. В нее включен 31 проект.