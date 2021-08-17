Избирком заявил о регистрации семи кандидатов в депутаты Госдумы в Мурманской области

МУРМАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Кандидаты от семи политических партий зарегистрированы для участия в выборах в Госдуму восьмого созыва в Мурманской области. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Мурманской областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

"Всего зарегистрированы семь кандидатов. От партий: ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Новые люди", а также "Пенсионеры за социальную справедливость" и Партия роста, - сказал Богомолов, добавив, что не были зарегистрированы всего два кандидата от "Коммунистов России" и партии "Родина" в связи с тем, что не представили необходимые документы на регистрацию.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Ранее мурманский избирком сообщал, что почти 70% избирателей (390 тыс. из 580 тыс.) Мурманской области на выборах в 2021 году смогут проголосовать онлайн, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).