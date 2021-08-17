Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила работу в Москве

Справоросс Нилов внес законопроект о штрафах за невыполнение предвыборных обещаний

Речь идет о штрафе от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет

Читать полностью