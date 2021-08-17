Избирком Ленобласти закупил более трех миллионов масок и перчаток к предстоящим выборам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Санитарно-эпидемическая безопасность на выборах в Ленинградской области будет обеспечена в полном объеме: уже закуплено более трех миллионов средств индивидуальной защиты, а также более 15 тысяч литров дезинфицирующей жидкости. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"Мы уже закупили 5,5 тысячи настольных защитных экранов, более 15 тысяч литров средств для дезинфекции рук и помещений. Более 3,25 млн средств индивидуальной защиты для членов комиссии и избирателей - это маски, перчатки, халаты. У нас продолжается вакцинация членов участковых избирательных комиссий, ТИК и избирательных комиссий Ленинградской области, практически вся комиссия прошла вакцинацию", - сказал он.

Лебединский добавил, что у входа на участки избиратели будут проходить термометрию, затем смогут обработать руки и получат одноразовую маску, перчатки и индивидуальную записную ручку. В помещениях будет организована ежедневная уборка и обработка контактных поверхностей. А кабины для голосования будут без передних шторок. Для тех, то будут голосовать на дому, также выдадут наборы СИЗ, члены избирательной комиссии не будут заходить в квартиры голосующих.

В этом году на выборах в депутаты Госдумы от Ленинградской области будут баллотироваться 28 кандидатов от 10 политических партий. На выборах депутатов в законодательное собрание выдвинуты списки кандидатов от пяти партий. По общеобластному избирательному округу было зарегистрировано 302 кандидата, плюс по 25 одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 111 кандидатов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.