{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избирком Ленобласти закупил более трех миллионов масок и перчаток к предстоящим выборам

У входа на участки избиратели будут проходить термометрию, затем смогут обработать руки и получат одноразовую маску перчатки и ручку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Санитарно-эпидемическая безопасность на выборах в Ленинградской области будет обеспечена в полном объеме: уже закуплено более трех миллионов средств индивидуальной защиты, а также более 15 тысяч литров дезинфицирующей жидкости. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"Мы уже закупили 5,5 тысячи настольных защитных экранов, более 15 тысяч литров средств для дезинфекции рук и помещений. Более 3,25 млн средств индивидуальной защиты для членов комиссии и избирателей - это маски, перчатки, халаты. У нас продолжается вакцинация членов участковых избирательных комиссий, ТИК и избирательных комиссий Ленинградской области, практически вся комиссия прошла вакцинацию", - сказал он.

Лебединский добавил, что у входа на участки избиратели будут проходить термометрию, затем смогут обработать руки и получат одноразовую маску, перчатки и индивидуальную записную ручку. В помещениях будет организована ежедневная уборка и обработка контактных поверхностей. А кабины для голосования будут без передних шторок. Для тех, то будут голосовать на дому, также выдадут наборы СИЗ, члены избирательной комиссии не будут заходить в квартиры голосующих.

В этом году на выборах в депутаты Госдумы от Ленинградской области будут баллотироваться 28 кандидатов от 10 политических партий. На выборах депутатов в законодательное собрание выдвинуты списки кандидатов от пяти партий. По общеобластному избирательному округу было зарегистрировано 302 кандидата, плюс по 25 одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 111 кандидатов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
В МИД РФ предупредили об "адекватном ответе" Северной Македонии на высылку дипломата
Северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям, отметили в российском дипведомстве
В МИД РФ предупредили об "адекватном ответе" Северной Македонии на высылку дипломата
Читать полностью