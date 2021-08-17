МИД РФ приветствовал успешное проведение выборов президента Замбии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия высоко оценивает проведение президентских выборов в Замбии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В Москве приветствуют успешное проведение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни дружественной Замбии [выборов президента]. Тем самым подтверждена устойчивость политической системы этой страны, продемонстрировано дальнейшее продвижение замбийского общества по пути социально-экономического развития", - заявили в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что победителем выборов был объявлен кандидат от ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема.

"За ходом избирательного процесса следили международные наблюдатели, в том числе от Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Общего рынка Восточной и Южной Африки. Выборы признаны в целом свободными и справедливыми, отражающими волю замбийского народа", - констатировали российские дипломаты.

В ночь на 16 августа избирательная комиссия Замбии объявила оппозиционного кандидата Хакаинде Хичилему победителем состоявшихся 12 августа президентских выборов. Он набрал более 2,8 млн голосов избирателей, опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.