Мишустин 18-19 августа посетит Нур-Султан

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 18-19 августа совершит рабочий визит в столицу Казахстана город Нур-Султан. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

"Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудничество РФ и Казахстана

Как отметили в кабмине, Россия - ведущий торговый партнер Казахстана. В 2020 году взаимный товарооборот снизился (по сравнению с 2019 годом) на 4,7% - до $19 млрд. В январе-июне 2021 года объем торговли вырос (к аналогичному периоду 2020 года) на 34% - до $11,8 млрд. Российский экспорт увеличился на 26% - до $8,3 млрд, импорт из Казахстана вырос на 52% - до $3,5 млрд. В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с российским участием.

В области промышленности страны реализуют ряд стратегических проектов. Так, начато сооружение заводов по производству компонентов для "Камаза". "Русская медная компания" в августе 2021 года запустила строительство подземного рудника на крупнейшем медно-колчеданном месторождении Казахстана "50 лет Октября".

Россия и Казахстан сотрудничают и в нефтегазовой сфере. Осуществляется транзит через Казахстан российской нефти в Китай, а казахстанской нефти - через Россию в Европу. Российская Федерация и Казахстан совместно разрабатывают месторождения газа, занимаются его переработкой и поставками в третьи страны.

В области космических исследований действует российско-казахстанская межправительственная комиссия по комплексу "Байконур". На космодроме Байконур создается космический ракетный комплекс "Байтерек".

В рамках совместной борьбы с коронавирусной инфекцией Россия поставляет в Казахстан средства индивидуальной защиты, тест-системы для проведения исследований по выявлению инфекции, а также вакцины против коронавируса. Кроме того, при российском содействии на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане запущено производство вакцины "Спутник V".