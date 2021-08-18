Захарова заявила, что реакция демократического мира на кризис в Афганистане шокирует

"Шокирует-то не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис", - указала дипломат, комментируя недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о готовности республики принять 10 беженцев из Афганистана.

"В Эстонии же есть интернет, они же видят, что происходит. Какие десять человек, как это может быть? - продолжила Захарова. - И что самое главное - это страна НАТО. И Афганистан двадцать лет был зоной ответственности именно этой структуры".

Официальный представитель также отметила, что если Эстония "озаботилась гуманитарным кризисом и готова принять целых десять граждан Афганистана", то на протяжении десятилетий она могла бы заметить и "кризис с не гражданством на территории прибалтийских государств". "Между прочим, люди, которые являются коренными жителями этих стран на протяжении десятилетий, были по политическим мотивам, как мы понимаем, потому что не было найдено политической воли для завершения этого вопроса, были поражены в правах", - подчеркнула она.

Во вторник Эстония выразила готовность предоставить убежище десяти жителям Афганистана, которые сотрудничали с ЕС и НАТО, а также их родственникам, после того, как 15 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.