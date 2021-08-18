"Единая Россия" обсудит возвращение прямых выборов мэров в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Приморское региональное отделение партии "Единая Россия" рассмотрит вопрос о возвращении в Приморье прямых выборов мэров городов после ближайших выборов в Законодательное собрание края. Об этом заявил журналистам в среду губернатор края и секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко.

"Я думаю, что просто-напросто нужно дать муниципалитетам такое право. И мы на законодательном собрании, я, как партийный секретарь, во всяком случае, <…> мы, конечно, вернемся к тем обязательствам, которые мы давали своим избирателям. И я считаю, что в столице [Приморья] должен быть мэр, который всенародно избран. <…> Я думаю, что после проведения выборов партия "Единая Россия" поддержит эти решения", - сказал Кожемяко.

При этом он отметил, что ранее общественно-политическая ситуация в крае не позволяла подойти к этому решению. "Сегодня мы видим, что должность мэра не становится такой привлекательной для многих. Они понимают, что это, прежде всего, тяжелый труд, каждодневная работа. И если даже в 2018 году на должность мэра изначально [претендовало] там 35 человек, то сегодня - шесть", - добавил губернатор.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей. Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда соответствующий закон был принят краевым парламентом. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли соответствующие поправки к собственным нормативным актам.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября будут проходить выборы в Госдуму восьмого созыва, и одновременно - прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В том числе депутатов Законодательного собрания будет выбирать и жители Приморья.