ЦИК подписал соглашение с СПЧ и Москальковой о взаимодействии на выборах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Центризбирком России подписал соглашение о взаимодействии на выборах в сентябре с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Церемония подписания документа прошла в ЦИК в среду.

Документ подписали председатель ЦИК Элла Памфилова, глава СПЧ Валерий Фадеев и Москалькова.

В ЦИК отметили, что целью соглашения является "объединение усилий для согласованного участия в выработке решений, направленных на обеспечение и соблюдение прав граждан при проведении голосования на выборах 19 сентября 2021 года". В частности, в рамках документа предусмотрено "осуществление мониторинга за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.