Депутаты Петербурга попросили ЦИК проверить законность регистрации списков двух партий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло проект постановления об обращении к Центральной избирательной комиссии РФ с просьбой проверить законность регистрации списков кандидатов от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и регионального отделения партии "Новые люди" на выборах в городской парламент седьмого созыва, передает корреспондент ТАСС. В документе также отмечается, что ряду кандидатов, в том числе Татьяне Булановой, в регистрации было отказано "по надуманным основаниям".

Проект постановления об обращении к ЦИК РФ был внесен на рассмотрение заксобрания членом фракции "Единая Россия" Юрием Бочковым. "За - 37, воздержалось - семь, против - 0. Коллеги, мы приняли этот документ, направим его", - подвел итоги голосования про проекту председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

"Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга просят вас, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии РФ: <…> проверить законность регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями - политическая партия "Российская партия свободы и справедливости" и региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди"; провести проверку законности процедуры проверки подписных листов кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, кандидатов-самовыдвиженцев и в случае выявления нарушений принять меры для регистрации кандидатов, собиравших подписи избирателей в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва", - говорится в документе.

В тексте обращения указано, что регистрация списков РПСС и петербургского отделения "Новых людей", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения партии "Родина" вызывают "серьезные сомнения в законности принятых решений". "Чередой скандалов сопровождалась регистрация кандидатом Б. Л. Вишневского, а по надуманным основаниям было отказано в регистрации Т. И. Булановой, С. Н. Никешину", - говорится в документе.

В обращении отмечается, что, по имеющейся информации, при принятии решения о регистрации списка кандидатов в депутаты заксобрания от РПСС "Санкт-Петербургской избирательной комиссией проигнорирован ряд обстоятельств", в числе которых то, что "подписные листы явно имеют признаки проставления подписи избирателя и его данных не самим избирателем, а также не лицом, осуществившим сбор подписей".

Вместе с тем в документе сказано, что региональное отделение партии "Новые люди" представило в горизбирком необходимое количество подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, "однако есть все основания полагать, что сбор подписей <…> осуществлялся с рядом существенных нарушений".

Досрочное освобождение от обязанностей

Депутаты также приняли постановление о досрочном освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Марины Ждановой. Проект документа внес на рассмотрение депутат Андрей Васильев (фракция "Единая Россия"). Отвечая на вопрос об основаниях для такого решения, Васильев сказал, что "это звенья одной цепи" с тем, о чем идет речь в обращении к ЦИК. Срок приема предложений для назначения нового члена горизбиркома с правом решающего голоса установлен по 25 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.