У посольства России в Кабуле пока нет подтверждения информации о боях в Панджшере

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посольство России в Кабуле пока не располагает подтверждением данных СМИ о боях в афганской провинции Панджшер между формированиями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и сторонниками прежних властей страны. Об этом сообщил в среду глава российского диппредставительства Дмитрий Жирнов в эфире Первого канала .

"Те осколки власти, которые, в частности, бежали в Панджшер, если их там укрыли, - это одно дело. Но в целом режим [сложившего полномочия президента Афганистана Ашрафа] Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, процентов 90 населения, которые жили и пока еще живут в полной нищете, в полном бесправии", - сказал Жирнов.

"Насколько я знаю, талибы просто ставят сейчас кордоны, <...> чтобы не создавать дополнительных беспорядков. На данный момент у меня нет информации, что талибы предпринимают какие-то насильственные действия в отношении Панджшера или даже в отношении тех вооруженных людей", - добавил дипломат.

Ранее вещающий из Бейрута проиранский телеканал Al Alam сообщил, что войска, верные бывшему вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху, ведут бои с вооруженными формированиями движения "Талибан" в Панджшере к северу от Кабула.

Обстановка в Кабуле

По словам Жирнова, обстановка в Кабуле стабилизируется, жизнь в городе входит в нормальное русло. "Жизнь сейчас входит в нормальное русло. 15 числа было тяжеловато - полная анархия <...>", - сказал он.

"У нас есть разные планы, мы готовы к разным вариантам, но мы реалисты. Мы действуем по обстоятельствам, по тому, что мы имеем сейчас", - сказал посол, отвечая на вопрос, есть ли у диппредставительства "план Б", если вдруг ситуация в афганской столице ухудшится. "В широком смысле мы никакие выводы [относительно ситуации в Кабуле] не делаем. Слишком рано", - добавил Жирнов.

"Экзамен" по поддержанию безопасности в Кабуле

Представители движения "Талибан" на данный момент успешно выдерживают первый экзамен по поддержанию безопасности в Кабуле после прихода к власти, им можно "поставить зачет", сказал Жирнов.

"Первый экзамен они [талибы] сдали. Это первые дни в Кабуле, безопасность Кабула. Я им готов поставить зачет, если бы имел на то право", - считает дипломат. Жирнов отметил, что с мая 2020 года, когда он прибыл в столицу Афганистана, в городе "впервые три дня подряд не стреляют". Он подчеркнул, что пока такие оценки можно давать, основываясь на действиях талибов исключительно в первые дни их пребывания в Кабуле.

"Когда был здесь президент Афганистана [Ашраф] Гани, то в день было четыре-пять хлопков: теракты, взрывы мин и так далее. Первого декабря наша машина подорвалась на мине, террористы подорвали. Пришли талибы и с первой же ночи - все", - рассказал посол. По его словам, сразу после бегства Гани из Кабула 15 августа в городе наблюдался "полный бедлам", были случаи мародерства и беспорядки на дорогах. Однако все это прекратилось вечером того же дня, когда представители "Талибана" установили контроль над афганской столицей.

Тем не менее Жирнов предложил не спешить с оценками того, изменились ли талибы. "Это к вопросу об их зачетной книжке: это очередные экзамены, которые им нужно будет сдать. Если они их сдадут цивилизованно, мирно, бескровно, если они покажут народу, что они гарантируют порядок, что они гарантируют социальную справедливость, тогда они получат второй зачет. Если нет, значит, будет что-то не то, будет отчисление", - заключил дипломат.