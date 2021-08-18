Лавров и Чавушоглу призвали все силы в Афганистане обеспечить безопасность в стране

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону ситуацию в Афганистане и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

"Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны также затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. "Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - добавили в министерстве.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.