Бесплатную агитацию партий будут публиковать 12 печатных СМИ в равном объеме

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бесплатная предвыборная агитация будет публиковаться в 12 общероссийских государственных печатных изданиях в равном объеме для всех политических партий, которые участвуют в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила в среду секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина.

"Сегодня у нас новая встреча, посвященная распределению печатной площади, которая будет предоставляться безвозмездно общероссийскими государственными периодическими печатными изданиями. Таких изданий у нас согласно списку, который представил Роскомнадзор, 12", - сказала Бударина в ходе жеребьевки по распределению печатной площади. Она напомнила, что агитационный период во всех СМИ начинается с 21 августа и заканчивается 16 сентября. "Газеты обеспечат предоставление политическим партиям печатной площади в равном объеме", - подчеркнула секретарь ЦИК, добавив, что должны соблюдаться и другие условия равенства: "место на полосе, размер шрифта и так далее".

Главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин отметил, что издание участвует в жеребьевке не в первый раз. "[Ко] всем партиям будет совершенно одинаковое отношение. "Российская газета" выделяет в соответствии с законом 36 полос формата А2. Результат жеребьевки покажет, в какой очередности будут публикации: примерно по две с половиной полосы на каждую партию. Будет предоставлена как бесплатная площадь, так и платная по желанию партий", - отметил он.

Жеребьевка по распределению бесплатных печатных площадей для предвыборной агитации проходит в ЦИК в среду в преддверии начала агитационного периода в СМИ. В ней принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия".

В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли следующие издания: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета" и "Чувашская женщина".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.