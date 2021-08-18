Эксперты считают нереализуемой идею КПРФ о снижении пенсионного возраста

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Предложение о возвращении пенсионного возраста в России к показателям 2018 года невозможно реализовать. Идея похожа на предвыборную агитацию, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

"Надо к этой инициативе относиться как к популизму накануне выборов", - уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, который являлся заместителем министра здравоохранения и социального развития с 2007 по 2012 год.

По мнению эксперта, государство не пойдет сейчас на ухудшение положения Пенсионного фонда, а также усложнение ситуации на рынке труда. "Закон вступил в силу, начал работать, государство получило определенную экономию от этого. Поэтому ухудшать положение Пенсионного фонда, увеличивать объем трансфертов из федерального бюджета никто не захочет. Плюс ко всему прочему мы видим, что испытываем недостаток количества работников в отдельных отраслях, поэтому усугублять ситуацию, связанную с рабочей силой, тоже никто не будет", - пояснил он.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков также считает, что инициатива носит предвыборный характер. "Несмотря на то, что лично я выступаю за возвращение к прежним границам пенсионного возраста, мы прекрасно понимаем, что проблему необходимо решать не перемещением границ выше или ниже, а созданием на трехсторонней основе концепции развития пенсионной системы в нашей стране", - подчеркнул он.

Шершуков напомнил, что соответствующая стратегия была принята в 2012 году, но "в дальнейшем оказалась разбалансирована, и часть ее элементов не были реализованы". "Это привело к тому, что попытались найти простые решения, а именно - двигать пенсионный возраст. Но поскольку проблема низких пенсий в нашей стране в первую очередь связана с невысоким уровнем заработной платы, то решать эту проблему необходимо в комплексе, а не пытаться найти одно красивое предвыборное решение", - заметил замглавы ФНПР.

Пенсионный возраст в России

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ. Пенсионный возраст был увеличен на пять лет (с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин). Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".