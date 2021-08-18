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Зюганов раскритиковал отмену штампа о браке и планы замены бумажного паспорта смарт-картой

Лидер КПРФ заявил, что страну "сознательно ведут к российскому "майдану"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал отмену в РФ обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, а также планы Минцифры заменить бумажные паспорта смарт-картой к концу 2021 года.

"Что касается паспортов - это полное безобразие. Сначала пришли и из паспорта выбросили национальность, в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя <...> Потом взяли и из паспорта жену выбросили", - заявил Зюганов на пресс-конференции в ТАСС в среду.

По словам политика, он был уверен, что после этого россиянки "выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей [убрали]", - возмутился он.

"У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то [меняет] паспорт. Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - подчеркнул лидер компартии.

Он также негативно оценил решение Минцифры заменить бумажные паспорта смарт-картой к концу 2021 года. "Давай, говорят, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять все это [паспорт гражданина РФ]", - прокомментировал он.

Согласно опубликованному в июле постановлению правительства РФ, отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан. Из документа следует, что в паспорте в обязательном порядке будут производиться записи о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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