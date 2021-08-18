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Лавров и глава МИД Казахстана обсудили противодействие бытовому национализму

Стороны также обсудили несколько вопросов двусторонних отношений

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди в среду по телефону рассмотрели вопросы противодействия проявлениям бытового национализма.

"Лавров и Тлеуберди также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и, в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма, какой-либо дискриминации по национальному признаку. Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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