В Минске обсудят взаимодействие партии "Единая Россия" с объединением "Белая Русь"

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Обмен мнениями о развитие отношений между партией "Единая Россия" и республиканским общественным объединением "Белая Русь" состоится в Минске. Об этом в среду сообщил член Совета Федерации, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Климов.

"Мы продолжаем взаимодействие с нашими партнерами. В Республике Беларусь у нас нет политической партии-партнера, но у нас есть партнерские отношения с общественными организациями и объединениями за рубежом. Здесь это "Белая Русь", и мы сегодня в продолжение контактов обменяемся мнением о формах, перспективах развития наших двусторонних отношений", - сказал Климов, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он подчеркнул, что важно "понимать обстановку в братской соседней стране для того, чтобы, проводя международные встречи, с максимальным пониманием этой ситуации вести дела, в том числе на международных, межпарламентских площадках". "Хотелось бы, участвуя в дискуссиях, опираться на объективную информацию из первоисточников, так как есть много оппонентов, желающих исказить действительность", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что политическая ситуация сейчас очень быстро меняется вокруг России, а она заинтересована в стабильном развитии всех соседних стран. "Мы хорошо понимаем, что наши оппоненты ищут слабые звенья, план их хорошо известен - дестабилизация ситуация вдоль российских границ, попытка, как они говорят, перенапрячь Россию", - отметил Климов. В этих условиях, по его словам, Россия "кровно заинтересована в стабильном и безопасном развитии всех наших стран-соседок".

Климов отметил, что у него состоится уже не первая встреча с председателем "Белой Руси" Геннадием Давыдько. "Мы надеемся, что нас проинформируют [о внутриполитической ситуации]. Мы хотели бы получить сбалансированную информацию из первоисточника. Она позволяет нам вести правильную политику и в рамках парламентской дипломатии и партийной дипломатии", - сказал Климов.

Объединение "Белая Русь" создано в 2007 году, насчитывает около 180 тыс. членов. Оно создано в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.