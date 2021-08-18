Посольство России в Афганистане прорабатывает организацию вывозных рейсов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Афганистане прорабатывает вопрос об организации вывозных рейсов для граждан РФ. Об этом сообщили в среду ТАСС в диппредставительстве России в Кабуле.

"Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", - отметили в посольстве.

На вопрос о прибывшем в среду из Москвы в Кабул самолете авиакомпании Utair в диппредставительстве пояснили, что он не предназначен для вывоза из Афганистана российских граждан. "Прибывший в Кабул борт авиакомпании Utair не предназначен для вывоза российских граждан. Он зафрахтован Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА). По нашим данным, в МООНСА идет плановая ротация кадров, связанная с изменением формата миссии на гуманитарную. Им требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется", - сообщили в посольстве.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.