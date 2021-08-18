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Единый день голосования

Бутина назвала заявление КПРФ о якобы имеющихся у нее иностранных активах попыткой пиара

Кандидат в Госдуму от "Единой России" подчеркнула, что ее документы "прошли проверку в ЦИК"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ, кандидат в Госдуму от "Единой России" Мария Бутина опровергла заявление кировского отделения КПРФ о якобы имеющихся у нее иностранных активах.

"Ранее у меня имелись иностранные ценные бумаги, это зафиксировано в декларации. Но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Госдуму я в соответствии с требованиями российского законодательства уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг", - сказала Бутина журналистам в среду.

Она подчеркнула, что ее документы "прошли проверку в ЦИК России". "Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моем имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось", - резюмировала Бутина.

Бутина стала победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Кировской области. Она является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФ
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