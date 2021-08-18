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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Путин обсудил с президентом Ирана перспективы возобновления выполнения ядерной сделки

Также президент России поздравил Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси перспективы возобновления выполнения иранской ядерной сделки. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении. Отмечается также, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений.

Президенты также обсудили реализацию крупных совместных проектов и взаимодействие в борьбе с пандемией. "Рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность.

Нынешний телефонный разговор с Путиным стал первым для Раиси с момента избрания на должность президента Ирана в июне. Раиси принял присягу и официально вступил в должность 5 августа.

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Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРаиси, Эбрахим
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