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Смена власти в Афганистане
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Путин обсудил с президентом Ирана события в Афганистане

Стороны выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в стране

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили в среду ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

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"Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране", - говорится в сообщении.

Это первый телефонный разговор Путина и Раиси, который вступил в должность президента Ирана в начале августа. Как отметила пресс-служба Кремля, президенты в телефонном разговоре условились о продолжении личных контактов.

Теги
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