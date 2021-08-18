Путин обсудил с президентом Ирана события в Афганистане

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили в среду ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

"Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране", - говорится в сообщении.

Это первый телефонный разговор Путина и Раиси, который вступил в должность президента Ирана в начале августа. Как отметила пресс-служба Кремля, президенты в телефонном разговоре условились о продолжении личных контактов.