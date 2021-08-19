"Это был не тот Горбачев". Экс-шеф протокола Кремля рассказал о происходящем в дни путча

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Вероника Ичеткина/. Президент СССР Михаил Горбачев после августовского путча 1991 года еще надеялся нормализовать ситуацию в стране, но принимать какие-то меры было уже поздно. Такое мнение о событиях 30-летней давности в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель протокола последнего советского лидера Владимир Шевченко.

"Он [Горбачев после событий августа 1991 года] надеялся, мечтал, много чего предлагал. Но уже это был не тот Горбачев", - сказал Шевченко, напомнив о словах бывшего главы СССР, что из Фороса после ГКЧП он "вернулся в другую страну".

Экс-руководитель президентского протокола сам о начале путча узнал по телевизору, будучи в отпуске на Валдае в санатории ЦК КПСС. "19 августа я должен был выезжать оттуда, так как 20 августа было запланировано подписание [нового союзного договора по итогам референдума 17 марта 1991 года]. Но пошло "Лебединое озеро", - поделился воспоминаниями Шевченко.

Он попытался воспользоваться спецсвязью в санатории. "Снимаю трубку, девчонки мне говорят: "Владимир Николаевич, мы вас узнаем по голосу, соединить вас ни с кем не можем, нам запрещено". Я говорю: "Ну, хорошо". А мне нужен был Валерий Болдин, руководитель аппарата президента СССР. Трубку положил, набрал городской, с Болдиным поговорил. Вот вам вся связь", - рассказал экс-глава протокола Горбачева.

Картина происходящего в дни путча в Москве, куда вернулся Шевченко, оставила у него яркие воспоминания. "Толпы народа, войска на улицах... Народ был за перемены, а это было главное. Не так просто - свистнул, и пришли. Это было волеизъявление народа", - отметил руководитель протокола президента СССР.

Шансы сохранить страну

После августовского путча, по мнению Шевченко, шансов сохранить страну в прежнем виде уже не было - "пошел парад суверенитетов". "Нужно было раньше, когда еще действовал Центральный комитет, Съезд народных депутатов. Надо было его созвать, надо было решать, но этого же не было сделано!" - сказал собеседник агентства.

По прошествии 30 лет оценивать события 1991 года трудно, считает Шевченко. "Здесь много вопросов. Видно было, что перестройка тормозится, стоит на месте, что надо было принимать экстренные меры. Надо было строить совсем другую кадровую политику", - сказал он.

Но если уж процесс распада пошел, то "надо было просто думать о разводе", как это делал современный Евросоюз с проработкой дорожной карты Брекзита. "Уходите, ради бога. Прибалтов [Латвийскую, Литовскую и Эстонскую ССР] нужно было уже отпускать давно, в 1989 году можно было их отпускать. А то мечтали, что будем жить вместе, что будет все нормально, а нормально не получилось", - заметил экс-глава кремлевского протокола.

При этом Шевченко выразил уверенность, что сама идея создания Союза суверенных государств на базе СССР "была вполне реализуема". "Но только нужно было принимать интенсивные меры, встречаться, решать, смотреть, изучать. А доскональности не было. Но, в принципе, договорились бы. И был момент, когда можно было что-то сделать", - добавил он. Возможно, потом жизнь внесла бы свои коррективы - мир меняется, империи рушатся, "но найти какой-то вариант можно было", уверен Шевченко.

Экс-шеф президентского протокола провел параллель с ситуацией в Европе, отметив, что даже у ЕС "проблем полно". "И многое у них нужно реконструировать, тоже они застревают на чем-то", - указал Шевченко.

Горбачев и Ельцин в истории

По мнению экс-главы президентского протокола СССР, сейчас "нужно думать о том, как жить дальше", а не "сожалеть о том, что уже прошло; эти охи-вздохи никому уже сегодня не нужны". Тем более, продолжил он, не стоит принимать в расчет "разные фейки". "Чем больше уходит из жизни людей, которые действительно что-то знали, тем больше появляется "знающих", как это было. Вот это меня больше всего волнует", - посетовал он.

Возлагать всю ответственность за распад Советского Союза на последнего лидера этой страны было бы неправильно, уверен Шевченко. "Нельзя так говорить, на одного человека [все] вешать. Горбачев вошел в историю, и они в ней останутся с Борисом Николаевичем [Ельциным]: это люди, которые искали вариант реконструкции. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Это все история", - сказал собеседник ТАСС. Он подчеркнул, что и Горбачев, и Ельцин были за сохранение Союза в обновленном виде. "Нужно было не пузыриться, что там Ельцин не так сказал, а садиться, решать, принимать меры, на что-то соглашаться, что-то отбрасывать. Но не хватило, не хватило…", - констатировал Шевченко.

Владимир Шевченко с 1985 года работал в секторе по обслуживанию делегаций высшего уровня, в 1990 году создал и возглавил службу протокола президента СССР, с 1992 по 2000 годы руководил Управлением протокола президента РФ, а затем еще 11 лет работал советником главы российского государства.